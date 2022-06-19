Исследование, в рамках которого опросили тысячу респондентов, было проведено в конце мая компанией "Norstat" по заказу Социал-демократической партии Эстонии.
Соцопрос ⟩ Рост цен негативно отразился на 76 процентах жителей Эстонии
Согласно результатам исследования, рост цен негативно отразился на 76 процентах жителей Эстонии. 46% респондентов сократили свои обычные расходы на продукты питания, 44% сознательно экономят электроэнергию, 32% отложили ремонт дома или квартиры, 13% вынуждены отказаться от запланированной покупки жилья, 8% не выкупают выписанные им лекарства. Треть участников опроса вынуждены изменить свои планы на отпуск.
Подавляющее большинство участников опроса уверены, что для правительства и госбюджета приоритетом должны быть шаги, направленные на сохранение привычного уровня жизни людей. Лишь 10 процентов сочли, что люди сами должны изменить свое обычное потребление.
Комментируя итоги социсследования, лидер эстонских социал-демократов Лаури Ляэнеметс сказал, что необходимо увеличить доходы людей, чтобы они могли справляться с ростом цен.
- Социал-демократы хотят вписать в коалиционный договор пункт о повышении необлагаемого налогом минимума до 800 евро, а также сдвинуть границу, с которой взымается налог, что увеличит доходы людей с низкой и средней зарплатой от 720 до 1320 евро за год, - подсчитал Ляэнеметс. - Согласно нашим подсчетам, от такого налогового изменения выиграют две трети работающих людей. По сути, это единственная возможность сохранить людям привычный для них уровень жизни.