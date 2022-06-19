Ударивший собутыльника ножом нарвитянин получил условный срок

По обвинению прокуратуры, 1 января около 12 часов дня в одной из нарвских квартир обвиняемый в процессе совместного распития спиртных напитков ударил 51-летнего мужчину ножом в живот, причинив потерпевшему поверхностную травму.

Обвиняемый пошел на сделку со следствием и предстал перед судом. Суд огласил приговор 31 мая.

Нарвитянин получил полтора года лишения свободы. Суд учел, что нападавший во время предварительного следствия провел под стражей 56 дней, поэтому оставшуюся часть наказания - 1 год, 4 месяца и 4 дня тюрьмы - виновный будет отбывать условно.