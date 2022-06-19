Пятнадцатилетняя Энели Ефимова из Силламяэ заняла девятое место на 100-метровке брассом среди женщин на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Энели Ефимова из Силламяэ заплыла в десятку лучших на чемпионате мира
Энели Ефимова из Силламяэ заплыла в десятку лучших на чемпионате мира
Ученица тренера Хенри Хейна проплыла в полуфинале стометровку брассом за одну минуту и 6,48 секунды, в итоге оказавшись первой из тех, кто не попали на финальный заплыв. До попадания в финальную восьмерку Энели Ефимовой не хватило всего 0,08 секунды.
Финальный заплыв брассом на стометровке пройдет в Будапеште вечером 20 июня.
Девятое место, завоеванное Энели Ефимовой в столице Венгрии, является одним из самых выдающихся достижений эстонских пловцов на чемпионатах мира за последние годы.
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