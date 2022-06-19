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Энели Ефимова из Силламяэ заплыла в десятку лучших на чемпионате мира

Северное побережье
Энели Ефимова из Силламяэ заплыла в десятку лучших на чемпионате мира
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Энели Ефимова попала в десятку лучших в мире пловчих брассом.
Энели Ефимова попала в десятку лучших в мире пловчих брассом. Фото: Ujumisliit

Пятнадцатилетняя Энели Ефимова из Силламяэ заняла девятое место на 100-метровке брассом среди женщин на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Ученица тренера Хенри Хейна проплыла в полуфинале стометровку брассом за одну минуту и 6,48 секунды, в итоге оказавшись первой из тех, кто не попали на финальный заплыв. До попадания в финальную восьмерку Энели Ефимовой не хватило всего 0,08 секунды.

Финальный заплыв брассом на стометровке пройдет в Будапеште вечером 20 июня.  

Девятое место, завоеванное Энели Ефимовой в столице Венгрии, является одним из самых выдающихся достижений эстонских пловцов на чемпионатах мира за последние годы.

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