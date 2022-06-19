Энели Ефимова из Силламяэ заплыла в десятку лучших на чемпионате мира

Ученица тренера Хенри Хейна проплыла в полуфинале стометровку брассом за одну минуту и 6,48 секунды, в итоге оказавшись первой из тех, кто не попали на финальный заплыв. До попадания в финальную восьмерку Энели Ефимовой не хватило всего 0,08 секунды.