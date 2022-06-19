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Большинство новоиспеченных медработников по уходу в Кохтла-Ярве уже нашли работу

Rus.err.ee
Большинство новоиспеченных медработников по уходу в Кохтла-Ярве уже нашли работу
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Выпускник Кохтла-Ярвеского отделения Таллиннской высшей школы здравоохранения.
Выпускник Кохтла-Ярвеского отделения Таллиннской высшей школы здравоохранения. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Кохтла-Ярвеское отделение Таллиннской высшей школы здравоохранения выпустило очередной поток медсестер по уходу.

Дипломы о законченном образовании получили 37 человек, рассказала 19 июня  "Актуальная камера" на телеканале ETV+ и новостном портале rus.err.ee.

С учетом того, что начинали обучение сорок человек, это неплохой результат, признают в Кохтла-Ярвеском отделении высшей школы. Практически все вчерашние студенты уже имеют рабочее место и трудятся в ида-вируских учреждениях по уходу за пациентами.

- Наши ученики находят себе работу еще до окончания школы, обычно во время первой практики. У них очень хороший контакт с работодателями. Студенты хотят довести учебу до конца и обычно стараются получить и второе медицинское образование, чтобы гарантировано получить рабочее место, - рассказала ректор Таллиннской высшей школы здравоохранения Юлле Эрнитс.

Смотрите телерепортаж "Актуальной камеры":

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