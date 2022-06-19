В Северном дворе Нарвского замка 18 и 19 июня собрались мобильные бани и бочки-купели, чтобы предложить особые впечатления фанатам целительного пара.
БОЛЬШАЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Никаких языковых барьеров: в Нарвском замке прошли дни эстонской банной культуры
Некоммерческое объединение "Rakvere Maraton" объединяет любителей не только бега, но и бани. Оно провело перед Яановым днем в Нарве первый банный фестиваль - два дня эстонской банной культуры.
- Знакомя с банной культурой, мы хотим привлечь в Нарву представителей разных возрастных групп, а также предложить приятные впечатления гостям извне, - накануне объяснял член правления НКО "Rakvere Maraton" Марко Торм, бывший ляэне-вирумааский уездный старейшина и мэр Раквере, а также нынешний член Рийгикогу.
Только в первый из двух дней нарвский банный фестиваль посетили 327 любителей попариться и интересно провести время.
Организаторы фестиваля и "Северное побережье" представляют читателям большую фотогалерею с первого дня банной культуры в Северном дворе Нарвского замка. Автор фотографий - Анна Маркова.