БОЛЬШАЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Никаких языковых барьеров: в Нарвском замке прошли дни эстонской банной культуры

Некоммерческое объединение "Rakvere Maraton" объединяет любителей не только бега, но и бани. Оно провело перед Яановым днем в Нарве первый банный фестиваль - два дня эстонской банной культуры.

- Знакомя с банной культурой, мы хотим привлечь в Нарву представителей разных возрастных групп, а также предложить приятные впечатления гостям извне, - накануне объяснял член правления НКО "Rakvere Maraton" Марко Торм, бывший ляэне-вирумааский уездный старейшина и мэр Раквере, а также нынешний член Рийгикогу.

Только в первый из двух дней нарвский банный фестиваль посетили 327 любителей попариться и интересно провести время.