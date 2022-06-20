На результатах госэкзамена по эстонскому языку дистанционное обучение не сказалось, но оценки на экзаменах по английскому языку и математике несколько снизились по сравнению с прошлым годом.
Результаты госэкзаменов по английскому и математике снизились
В общей сложности госэкзамены этой весной сдавали около 10 126 учащихся гимназий и профессиональных учебных заведений, сообщает ERR.
В Департаменте по делам образования и молодежи отметили, что результаты экзаменов по английскому языку несколько снизились, однако более 80% работ были сданы на уровень С1-С2. Определенное снижение результатов произошло и в экзаменах по математике. Это могло быть связано с тем, что в прошлом году госэкзамены были добровольными, и их в основном пошли сдавать учащиеся, которые чувствовали себя более уверенно.
Государственный экзамен по эстонскому сдавал 7051 учащийся. Средний результат - 60,5 пункта из 100.
Экзамен по эстонскому как второму языку сдавали 2372 учащихся. Средний результат - 55,9 пункта, успешно сдали экзамен 1196 учащихся.
Экзамен по математике по узкой программе сдавали 3926, а по широкой программе - 4738 учащихся. По узкой программе средний результат составил 32,2 пункта, а по широкой - 55,5.
Экзамен по английскому сдавали 4015 учащихся, из которых 28,6% сдали экзамен на уровень B1, а 47,5% - на уровень B2. Средний результат составил 66,5 пункта.