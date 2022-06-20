Результаты госэкзаменов по английскому и математике снизились

В Департаменте по делам образования и молодежи отметили, что результаты экзаменов по английскому языку несколько снизились, однако более 80% работ были сданы на уровень С1-С2. Определенное снижение результатов произошло и в экзаменах по математике. Это могло быть связано с тем, что в прошлом году госэкзамены были добровольными, и их в основном пошли сдавать учащиеся, которые чувствовали себя более уверенно.