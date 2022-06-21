С июля йыхвиский автобус №107 до центральной больницы ездить не будет

Последние полтора года автобус №107, курсировавший как уездный, финансировали на двоих центр общественного транспорта и йыхвиское самоуправление. С июля эта линия станет городской, а это значит, что бесплатно ею смогут пользоваться только жители Йыхвиской волости, которые приобретут проездную карточку в "R-Kiosk" и персонифицируют ее в веб-среде pilet.ee. Те, кто по какой-то причине не справятся с персонификацией сами, смогут попросить помощи в социальном отделе волостного управления.

Те, у кого уже имеется какая-то используемая в Эстонии проездная карточка, в том числе карточка "АТКО", не должны покупать новую.

Те, кто не проживает в Йыхвиской волости, могут купить у водителя автобуса за наличные (без сдачи) бумажный билет или приобрести с проездной карточкой разные варианты билета - от разового до 30-дневного.

Второе изменение: до центральной больницы автобус больше не будет следовать, только до Таммику и обратно; в Йыхви же добавятся остановки "Rahu" и "Kalmistu".

Количество рейсов и часы отправления не изменятся, в рабочие дни автобус будет по-прежнему делать восемь рейсов.

Если сейчас автобус №107 ездит только в рабочие дни, то с июля он будет курсировать четыре раза в день также в выходные и в дни госпраздников.

- Потому что обслуживающий Кохтла-Нымме автобус №43 с июля не будет доезжать до центральной больницы, а его конечная остановка будет на Йыхвиском автовокзале, - объяснил руководитель центра общественного транспорта Хейки Лутс.

По его словам, от автовокзала до центральной больницы какой-нибудь автобус отправляется по крайней мере каждый час, а когда точно - можно узнать на информационном табло автовокзала и на странице peatus.ee. У центральной больницы расписания движения вывешены на автобусной остановке.

График движения автобусной линии №107 имеется на домашней странице центра общественного транспорта www.ivytk.ee/soiduplaanid.