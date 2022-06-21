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ОДИН ВОПРОС ⟩ Насколько активного участия вы ожидаете в йыхвиском народном опросе?

Северное побережье
Насколько активного участия вы ожидаете в йыхвиском народном опросе?
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Валло Реймаа.
Валло Реймаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В понедельник в Йыхвиской волости начался народный опрос, в ходе которого жителей спрашивают, поддерживают ли они преобразование йыхвиского самоуправления из волости в город. В опросе, который продлится до 29 июня, можно принять участие в йыхвиском волостном доме и Таммикуском народном доме, а также в онлайн-среде "VOLIS".

Председатель Йыхвиского волостного собрания ВАЛЛО РЕЙМАА:

- Я ничего не могу сказать по этому поводу, предсказаниями я не занимаюсь. Это не спортивное соревнование. Да, результат народного опроса не является для волостного собрания обязательным при принятии решения, но все же он важен.

В волостном собрании по этому вопросу полное единодушие, и за переименование волости в город выступают как коалиция, так и оппозиция. После народного опроса сможем осенью предпринять реальные шаги в этом процессе.

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