В понедельник в Йыхвиской волости начался народный опрос, в ходе которого жителей спрашивают, поддерживают ли они преобразование йыхвиского самоуправления из волости в город. В опросе, который продлится до 29 июня, можно принять участие в йыхвиском волостном доме и Таммикуском народном доме, а также в онлайн-среде "VOLIS".
ОДИН ВОПРОС ⟩ Насколько активного участия вы ожидаете в йыхвиском народном опросе?
Насколько активного участия вы ожидаете в йыхвиском народном опросе?
Председатель Йыхвиского волостного собрания ВАЛЛО РЕЙМАА:
- Я ничего не могу сказать по этому поводу, предсказаниями я не занимаюсь. Это не спортивное соревнование. Да, результат народного опроса не является для волостного собрания обязательным при принятии решения, но все же он важен.
В волостном собрании по этому вопросу полное единодушие, и за переименование волости в город выступают как коалиция, так и оппозиция. После народного опроса сможем осенью предпринять реальные шаги в этом процессе.
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