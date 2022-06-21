Входящие в мировую элиту польские силачи выступят в Яанов день во дворе мызы Майдла

Михал Харатык. Фото: Erakogu

Харатык стал чемпионом Европы 2018 года, его личный рекорд - 22,32 метра. За все времена в мире только 16 мужчин смогли толкнуть семикилограммовое ядро дальше, чем он. В этом сезоне он набирает форму, 11 июня толкнул на 21,17 метра.

Конрад Буковецкий - серебряный призер чемпионата Европы 2018 года и чемпион Европы 2017 года в закрытых помещениях. Его личный рекорд всего на семь сантиметров уступает принадлежащему Харатыку рекорду Польши - 22,25. В этом году Буковецкий уже показывал результат 21,66, который занимает в нынешнем сезоне восьмую строчку в мировом рейтинге и третью - в европейском.

В соревнованиях по толканию ядра среди мужчин, которые начнутся в 15.00, также примет участие шестикратный чемпион Швеции Виктор Петерссон, личный рекорд которого составляет 20,94 метра.

Впервые на соревнованиях памяти Хейно Липпа в Майдла будут определять также чемпионов Эстонии. Фаворитом является Яндер Хейль, чей личный рекорд всего на 19 сантиметров ниже 20-метровой отметки.

Стартующие в 13.30 женские соревнования также будут высокого уровня. Состязаться в толкании четырехкилограммового железного шара будет шведка с эстонскими корнями Фанни Роос, занимающая с результатом 19,10 метра десятое место в мировом рейтинге в этом году, также занявшая седьмое место на Олимпийских играх в Токио и завоевавшая серебряную медаль на чемпионате Европы 2021 года в закрытых помещениях. Ее личный рекорд - 19,34.

Конкуренцию ей составит полячка Паулина Губа, ставшая чемпионкой Европы 2018 года и имеющая личный рекорд 19,38 четырехлетней давности. Главной претенденткой на титул чемпионки Эстонии является Кятлин Пийримяэ, личный рекорд которой составляет 16,80 метра. Ей же принадлежит и лучший результат, показанный на мемориале Хейно Липпа - 15,86, который, весьма вероятно, остается таковым последние дни.

По всем предпосылкам, пасть в Яанов день должен и мужской рекорд мемориальных соревнований - 20,78, установленный болгарином Георгием Ивановым в 2013 году.

Перед соревнованиями, в 12.00, в парке мызы Майдла откроют бронзовую статую Хейно Липпа, созданную скульптором Айваром Симсоном. На церемонию открытия памятника эстонскому герою спорта уроженцу Ида-Вирумаа по случаю его 100-летия прибудут несколько спортивных знаменитостей и представители Олимпийского комитета Эстонии. Праздничное настроение будет создавать оркестр "Silver Bell".