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В праздники полиция выведет на дороги и улицы дополнительные силы

Эрик Калда
, журналист
В праздники полиция выведет на дороги и улицы дополнительные силы
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В праздничные дни полиция уделяет больше внимания безопасности дорожного движения, чем обычно, но также проводит рейды в местах массовых гуляний.
В праздничные дни полиция уделяет больше внимания безопасности дорожного движения, чем обычно, но также проводит рейды в местах массовых гуляний. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В предстоящие праздники полиция будет обеспечивать порядок усиленным составом; статистика показывает, что количество нарушений правил дорожного движения и насильственных преступлений на Яанов день увеличивается.

Руководитель группы дорожного движения Идаской префектуры Анника Эльм отметила, что в этом году на Яанов день приходится четыре выходных дня, а это значит, что люди отправятся в загородные дома, на дачи или места отдыха уже в среду вечером. "Мы принимаем во внимание, что люди больше передвигаются, потому что длительный период "короны" также заставлял людей оставаться дома", - сказала Эльм, добавив, что движения больше и потому, что в самоуправлениях отмечают Яанов день в разные дни. К тому же, синоптики обещают хорошую летнюю погоду во второй половине недели.

Жизнь показывает, что в выходные на Яанов день интенсивность движения на наших дорогах может вырасти до двух раз.

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