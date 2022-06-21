В праздники полиция выведет на дороги и улицы дополнительные силы

Руководитель группы дорожного движения Идаской префектуры Анника Эльм отметила, что в этом году на Яанов день приходится четыре выходных дня, а это значит, что люди отправятся в загородные дома, на дачи или места отдыха уже в среду вечером. "Мы принимаем во внимание, что люди больше передвигаются, потому что длительный период "короны" также заставлял людей оставаться дома", - сказала Эльм, добавив, что движения больше и потому, что в самоуправлениях отмечают Яанов день в разные дни. К тому же, синоптики обещают хорошую летнюю погоду во второй половине недели.