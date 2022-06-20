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СПАСАТЕЛИ ⟩ В жилом доме распространился опасный газ

18-19 июня 2022 г.
Северное побережье
В жилом доме распространился опасный газ
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Днем 19 июня в центр тревоги поступило сообщение о загазованности в многоквартирном доме на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.

Спасатели обнаружили, что угарный газ распространялся из квартиры на первом этаже, проникал через перегородки и добирался до квартир на верхних этажах.

Спасатели перекрыли газовый кран и запретили пользоваться газовым прибором.

Жильцы пообещали сами вызвать газовую службу. 

Бобер упал в колодец

В ночь на 18 июня спасатели получили вызов на улицу Техазе в Нарве, где в колодец провалился бобер.

Животное благополучно извлекли из западни.

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