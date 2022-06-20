Днем 19 июня в центр тревоги поступило сообщение о загазованности в многоквартирном доме на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.
СПАСАТЕЛИ ⟩ В жилом доме распространился опасный газ
18-19 июня 2022 г.
В жилом доме распространился опасный газ
Спасатели обнаружили, что угарный газ распространялся из квартиры на первом этаже, проникал через перегородки и добирался до квартир на верхних этажах.
Спасатели перекрыли газовый кран и запретили пользоваться газовым прибором.
Жильцы пообещали сами вызвать газовую службу.
Бобер упал в колодец
В ночь на 18 июня спасатели получили вызов на улицу Техазе в Нарве, где в колодец провалился бобер.
Животное благополучно извлекли из западни.
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