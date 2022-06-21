Анвар Самост: Будем ли мы снова писать между строк?

Это зависит от периода, который используется в качестве основы для сравнения, но в значительной степени СМИ в России сейчас почти так же строго контролируются, как и в Советском Союзе.

В Эстонии пресса свободна, но одно решение уездного суда, которое было подтверждено и поддержано окружным судом на этой неделе, может означать, что впервые в свободной Эстонии журналисты и редакции должны будут обращаться в государственное учреждение за разрешением выполнять свою работу.

Судьи Таллиннского окружного суда Яника Каллин, Павел Гончаров и Стен Линд освободили, правда, "Eesti Ekspress" и журналистов издания Сулева Ведлера и Тармо Вахтера от штрафа, наложенного судом первой инстанции по запросу прокуратуры, но повторили, что действует толкование Закона об уголовном делопроизводстве, согласно которому ни слова об обстоятельствах уголовного судопроизводства не может быть опубликовано без разрешения прокуратуры.

"Если в ходе законотворческого процесса законодатель имел намерение исключить журналистов/медиаиздания по аналогии с подозреваемым или обвиняемым из круга лиц, которые могут быть оштрафованы за нарушение запрета на разглашение данных досудебного производства, то такое исключение должно быть предусмотрено законом", - постановил окружной суд. Что из того, что судебная практика, хоть и не очень обширная, и общая практика различаются. Окружной суд почему-то решил отдать предпочтение буквальному толкованию нормы.