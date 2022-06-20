ВИДЕО ⟩ Йыхвиской ратушной медали удостоены Анне Уттендорф и Тауно Выхмар

Анне Уттендорф, которая нынче весной оставила пост руководителя Йыхвиского центра культуры и интересов и перешла на должность специалиста Центра народной культуры Эстонии, отметила, что старалась внести большой вклад во все, что связано с Эстонией. "Мы придавали большое значение знаменательным датам Эстонии, мы дорожили людьми Йыхви, на культурном фронте мы всегда существовали для йыхвиских людей. Для наших певцов, наших танцоров, как маленьких, так и больших. Чтобы все наши праздники песни и танца жили здесь в Йыхви", - сказала она.

Тауно Выхмар, в 2005-2014 годах являвшийся йыхвиским волостным старейшиной, а сейчас руководящий Алутагузеской волостью, сказал, что ему повезло, когда после объединения города Йыхви и волости он смог сам набрать команду. "Это ядро хорошо держалось вместе, работало с душой и было в состоянии стабильно функционировать", - добавил он и поблагодарил йыхвисцев, которые около девяти лет оказывали ему доверие на посту руководителя волости.

По словам Выхмара, у волостного управления имелся долгосрочный план развития Йыхви, включавший создание как променада, так и образовательного городка. "Этот променад сильно изменил городское пространство, - сказал он, добавив, что рад также тому, что довольно обшарпанный общественный дом перестроили в волостной дом. - Мне пришлось чуть ли не в одиночку проталкивать продажу Уйкалаской свалки, чтобы вложить полученные деньги сюда. Иначе это здание, может быть, и сейчас было бы в подвешенном состоянии".