На состоявшемся в субботу вечером на музыкальной площадке концерте в честь Дня Йыхви ратушные медали были вручены многолетнему руководителю в области культуры Анне Уттендорф и бывшему волостному старейшине Тауно Выхмару.
ВИДЕО ⟩ Йыхвиской ратушной медали удостоены Анне Уттендорф и Тауно Выхмар
Анне Уттендорф, которая нынче весной оставила пост руководителя Йыхвиского центра культуры и интересов и перешла на должность специалиста Центра народной культуры Эстонии, отметила, что старалась внести большой вклад во все, что связано с Эстонией. "Мы придавали большое значение знаменательным датам Эстонии, мы дорожили людьми Йыхви, на культурном фронте мы всегда существовали для йыхвиских людей. Для наших певцов, наших танцоров, как маленьких, так и больших. Чтобы все наши праздники песни и танца жили здесь в Йыхви", - сказала она.
Тауно Выхмар, в 2005-2014 годах являвшийся йыхвиским волостным старейшиной, а сейчас руководящий Алутагузеской волостью, сказал, что ему повезло, когда после объединения города Йыхви и волости он смог сам набрать команду. "Это ядро хорошо держалось вместе, работало с душой и было в состоянии стабильно функционировать", - добавил он и поблагодарил йыхвисцев, которые около девяти лет оказывали ему доверие на посту руководителя волости.
По словам Выхмара, у волостного управления имелся долгосрочный план развития Йыхви, включавший создание как променада, так и образовательного городка. "Этот променад сильно изменил городское пространство, - сказал он, добавив, что рад также тому, что довольно обшарпанный общественный дом перестроили в волостной дом. - Мне пришлось чуть ли не в одиночку проталкивать продажу Уйкалаской свалки, чтобы вложить полученные деньги сюда. Иначе это здание, может быть, и сейчас было бы в подвешенном состоянии".
В то же время Выхмар отметил, что от части планов пришлось отказаться. Например, в ходе строительства променада центральная площадь не была приведена в порядок, так как денег на это не хватило. "Жаль также, что победившая в архитектурном конкурсе "Pargi Кeskus" красивейшая работа была отложена в сторону. Для девелопера это было слишком дорого, и проект переделали. Я до сих пор помню, что от концертного дома должна была вести крытая улица в сторону художественной школы и по обе стороны могли быть кафе и музыканты. Я уже представлял себе это в уме. Однако не все удается осуществить", - сказал он.