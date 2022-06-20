На расположенную в Пюсси узловую подстанцию были доставлены и установлены синхронный компенсатор, маховик и трансформатор, сообщила компания Elering.
В Пюсси доставлено оборудование, позволяющее отключится от энергосистемы России
"Доставка устройств дает дополнительную уверенность в том, что работы будут завершены в установленный срок несмотря на сложную ситуацию на мировом рынке", - отметила компания Elering.
По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, синхронные компенсаторы являются основной технической возможностью, которая обеспечит работу электроэнергетической системы после отключения от российской. Синхронные компенсаторы обеспечат стабильность частоты после изменения полосы частот и возможность контролировать ее скорость.
За установкой основных компонентов последует монтаж мелкого оборудования, после чего будут произведены настройки и тестовый запуск, запланированный на конец 2022 - начало 2023 года.
Вдобавок к Пюсси синхронные компенсаторы будут установлены на узловых подстанциях в Виру и Кийза. В Кийза синхронный компенсатор появится этим летом, а в Виру - к концу 2024 года.
В Elering заявляют, что к концу 2025 года страны Балтии смогут отключиться от российской электроэнеретической системы. Переход в синхронную зону материковой Европы позволит странам Балтии полностью контролировать свои электросистемы. Также улучшатся возможности для торговли электроэнергией между странами Балтии и другими странами в европейской синхронной зоне.