Каллас: знание эстонского языка ухудшается, министерству следует начать расследование

В этом году государственный экзамен по эстонскому как второму языку сдали 2372 экзаменуемых, средний результат экзамена – 55,9 балла. На государственном экзамене 60 процентов от максимального результата получили 1196 студентов, или 50,4 процента сдававших экзамен. Им также выдается сертификат о владении языком на уровне B2. Двое сдавших экзамен получили по 100 баллов, пишет "Постимеэс".

Лидер партии «Ээсти 200» Кристина Каллас на своей странице в социальной сети прокомментировала результаты экзаменов по эстонскому языку:

«Только половина (50,4 процента) учащихся гимназии, чьим родным языком не является эстонский, по окончании гимназии сдали экзамен по эстонскому языку на уровень B2! Только половина. С категорией В2 невозможно успешно учиться в университете на эстонском языке, но даже такой уровень остается недоступным для половины гимназистов. В Эстонской Республике 1176 молодых людей в год не получают перспектив как для дальнейшего образования, так и на рынке труда. По сравнению с прошлыми пятью годами результаты очень сильно ухудшились – это означает, что знание эстонского языка у нас не улучшается, а ухудшается. И это все спустя 11 лет после перехода на эстоноязычное обучение в гимназиях.