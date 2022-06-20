Теперь, когда Центристская партия ушла в оппозицию, кроме эстоноязычного образования может возникнуть возможность пересмотра вопроса существования «политического ребенка» центристов – бесплатного общественного транспорта, пишет Postimees.
Коалиционные переговоры без Центристской партии могут привести к пересмотру системы бесплатного общественного транспорта
Препятствием тут может оказаться слишком короткий период работы коалиции до следующих выборов, а также сомнения в том, что партии смогут достичь консенсуса.
«Проект общественного транспорта имеет слишком мало факторов выгоды, постоянно дорожает, и я вижу, что это может быть одним из источников покрытия для более разумных расходов», - сказал реформист Юрген Лиги.
Урмас Рейнсалу ответил осторожнее: «В плане отмены бесплатного общественного транспорта решение еще не принято. Но в принципе, по оценке партии… Это не является предвыборным обещанием "Отечества", скажу так».
«Что касается общественного транспорта, то, конечно, это разумно пересмотреть», - сказал лидер соцдемов Ляэнеметс. Он отметил, что если Кая Каллас предложила это упразднить, то соцдемы сделали противоположное предложение об уплотнении сети. «То есть пилотных проектов общественного транспорта, основанного на спросе, как это было на Сааремаа, должно быть больше. Если подумать, что делают высокие цены на топливо? В не самых густонаселенных местах общественный транспорт ходит редко, но если ты уже не можешь покупать топливо, необходим общественный транспорт. В идеале мы бы сказали, что вместо снижения акцизов на топливо, – это все же стоит около 200 миллионов евро – нужно вложить эти деньги в общественный транспорт и получить более сильную систему общественного транспорта в Эстонии. Это решило бы многие транспортные проблемы. Такого решения, насколько мы понимаем, не будет», - признал Ляэнеметс.