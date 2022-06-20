Коалиционные переговоры без Центристской партии могут привести к пересмотру системы бесплатного общественного транспорта

«Что касается общественного транспорта, то, конечно, это разумно пересмотреть», - сказал лидер соцдемов Ляэнеметс. Он отметил, что если Кая Каллас предложила это упразднить, то соцдемы сделали противоположное предложение об уплотнении сети. «То есть пилотных проектов общественного транспорта, основанного на спросе, как это было на Сааремаа, должно быть больше. Если подумать, что делают высокие цены на топливо? В не самых густонаселенных местах общественный транспорт ходит редко, но если ты уже не можешь покупать топливо, необходим общественный транспорт. В идеале мы бы сказали, что вместо снижения акцизов на топливо, – это все же стоит около 200 миллионов евро – нужно вложить эти деньги в общественный транспорт и получить более сильную систему общественного транспорта в Эстонии. Это решило бы многие транспортные проблемы. Такого решения, насколько мы понимаем, не будет», - признал Ляэнеметс.