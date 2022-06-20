Как бороться с инфляцией?

Рост цен - это не только личная проблема, поскольку если ожидания стремительной инфляции укоренятся, это может иметь катастрофические последствия для всей экономики, пишет
экономический аналитик SEBмМихкель Нестор.
Рост цен - это не только личная проблема, поскольку если ожидания стремительной инфляции укоренятся, это может иметь катастрофические последствия для всей экономики, пишет
экономический аналитик SEBмМихкель Нестор.
Высокая инфляция, как оказалось, не является временным явлением, поэтому центральные банки сейчас предпринимают решительные действия по ее снижению. Поможет ли это Эстонии?
Рост цен в последние месяцы был головокружительным и грозит продолжиться в том же духе еще некоторое время. В Эстонии гармонизированный индекс потребительских цен в мае вырос по сравнению с прошлым годом на ошеломляющие 20%, но инфляция была чрезвычайно высокой почти во всем мире. Так, в странах еврозоны в мае инфляция в среднем составила более 8%, в то время как в США она приблизилась к 9%. Основным фактором роста цен по-прежнему являются энергоносители, но с каждым месяцем рост ИПЦ становится более широкомасштабным. В глобальном масштабе наибольшую озабоченность вызывает резкий рост цен на продовольствие, который грозит голодом населению бедных стран. В богатых странах растущей проблемой является повышение стоимости бытовых услуг и товаров, которые мало связаны с продовольствием и энергией.
Рост цен - это не только личная проблема, поскольку если ожидания стремительной инфляции укоренятся, это может иметь катастрофические последствия для всей экономики. Именно поэтому центральные банки, ответственные за обеспечение ценовой стабильности в развитых странах, предпринимают решительные шаги по сдерживанию инфляции. Это наиболее заметно на примере США, где Федеральная резервная система в среду на уходящей неделе приняла решение повысить процентные ставки на 0,75% - самое большое повышение с 1994 года. Поскольку повышение процентных ставок будет продолжаться, рынки прогнозируют, что к концу 2022 года прайм-рейт в США составит около 3,5%.
Аналогичным образом, Европейский центральный банк объявил, что впервые с 2011 года в Европе ожидается повышение процентных ставок. Центральный банк планирует первое повышение процентной ставки на 0,25% уже в июле, но к сентябрю есть намеки на возможность повышения на целых 0,5%. На фоне неутешительных данных по инфляции и все более жесткой риторики центрального банка ставки Euribor для межбанковских расчетов стремительно выросли. 12-месячная ставка Euribor сейчас уже торгуется на уровне около 1%, а 6-месячная приближается к 0,2%, в то время как 3-месячная ставка все еще в минусе более чем на 0,2%. Однако, заглядывая в будущее, рынок прогнозирует, что 3-месячная ставка Euribor может достичь к концу этого года 1,6% и целых 2,6% к концу 2023 года. Посмотрим, случится ли это на самом деле.
Ставки по кредитам в Еврозоне резко растут
Достижение такого уровня процентных ставок становится несколько сомнительным из-за значительных различий в экономической конъюнктуре стран еврозоны, а также из-за разницы в ситуации по сравнению с США. На самом деле, резкое повышение процентных ставок в США явно назрело, поскольку уже некоторое время потребительский спрос опережает возможности предприятий предлагать продукцию и услуги в необходимых объемах. Более дорогие деньги могли бы помочь сгладить это несоответствие в будущем. Говорить о перегреве экономики в Европе пока рано, а высокая инфляция была вызвана в основном ростом цен на импортное сырье. Поэтому нынешнюю жесткую риторику центрального банка следует трактовать, прежде всего, как желание дать четкий сигнал рынкам, что центральный банк остается в седле и готов сделать все необходимое, чтобы не допустить укоренения инфляционных ожиданий.
С другой стороны, само ожидание повышения процентных ставок уже сделало кредитные деньги довольно дорогими для некоторых более слабых экономик еврозоны. Например, доходность по 10-летним облигациям Италии, наиболее известным источником беспокойства, выросла до 4%, по сравнению с всего лишь 1,2% в начале года. Для того чтобы найти решение проблемы Италии совет центрального банка собрался в среду на внеочередное заседание и пообещал принять меры для предотвращения слишком большой разницы в процентных ставках между странами еврозоны.
Повышение процентных ставок - плохое лекарство против инфляции в Эстонии
Но насколько повышение процентных ставок поможет снизить инфляцию в Эстонии? Наверное, не особенно. Действительно, по сравнению со «старой» Европой, в Эстонии наблюдался сильный рост спроса и более быстрый рост цен на отечественные товары и услуги. С другой стороны, большая часть роста индекса потребительских цен приходится на долю повышения цен на энергоносители и продукты питания, для которых процентная ставка Европейского центрального банка является, мягко говоря, очень тупым инструментом. Кредитная нагрузка жителей Эстонии также довольно скромна, поэтому процентное повышение Euribor вынет из карманов домохозяйств чуть более 100 миллионов евро - около половины процента частного потребления этого года.
Больше всего показатель инфляции в этом году будет зависеть от того, решит ли новое коалиционное правительство бороться с ростом цен и каким образом. Следует подчеркнуть, что между желанием снизить инфляцию и желанием помочь людям справиться с ростом цен есть существенная разница. Если целью является прямое сдерживание инфляции, то наиболее очевидный эффект даст ограничение цен на энергоносители, как это было весной. Это, конечно, было бы облегчением, но опять же, если мы предположим, что высокие цены на энергию сохранятся в течение длительного периода времени, нет особой разницы, будем ли мы оплачивать счета напрямую как потребители или через налоговую систему. Другое решение - компенсировать при помощи пособий рост цен для тех, кто в противном случае не смог бы справиться с ситуацией. Последний вариант, вероятно, является лучшим решением с точки зрения госбюджета, чем равномерное распределение налоговых поступлений. Однако выплата денежных пособий ничего не даст для снижения уровня инфляции. Таким образом, цель оправдывает средства.