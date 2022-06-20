Как бороться с инфляцией?

С другой стороны, само ожидание повышения процентных ставок уже сделало кредитные деньги довольно дорогими для некоторых более слабых экономик еврозоны. Например, доходность по 10-летним облигациям Италии, наиболее известным источником беспокойства, выросла до 4%, по сравнению с всего лишь 1,2% в начале года. Для того чтобы найти решение проблемы Италии совет центрального банка собрался в среду на внеочередное заседание и пообещал принять меры для предотвращения слишком большой разницы в процентных ставках между странами еврозоны.

Но насколько повышение процентных ставок поможет снизить инфляцию в Эстонии? Наверное, не особенно. Действительно, по сравнению со «старой» Европой, в Эстонии наблюдался сильный рост спроса и более быстрый рост цен на отечественные товары и услуги. С другой стороны, большая часть роста индекса потребительских цен приходится на долю повышения цен на энергоносители и продукты питания, для которых процентная ставка Европейского центрального банка является, мягко говоря, очень тупым инструментом. Кредитная нагрузка жителей Эстонии также довольно скромна, поэтому процентное повышение Euribor вынет из карманов домохозяйств чуть более 100 миллионов евро - около половины процента частного потребления этого года.

Больше всего показатель инфляции в этом году будет зависеть от того, решит ли новое коалиционное правительство бороться с ростом цен и каким образом. Следует подчеркнуть, что между желанием снизить инфляцию и желанием помочь людям справиться с ростом цен есть существенная разница. Если целью является прямое сдерживание инфляции, то наиболее очевидный эффект даст ограничение цен на энергоносители, как это было весной. Это, конечно, было бы облегчением, но опять же, если мы предположим, что высокие цены на энергию сохранятся в течение длительного периода времени, нет особой разницы, будем ли мы оплачивать счета напрямую как потребители или через налоговую систему. Другое решение - компенсировать при помощи пособий рост цен для тех, кто в противном случае не смог бы справиться с ситуацией. Последний вариант, вероятно, является лучшим решением с точки зрения госбюджета, чем равномерное распределение налоговых поступлений. Однако выплата денежных пособий ничего не даст для снижения уровня инфляции. Таким образом, цель оправдывает средства.