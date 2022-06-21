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Подорожавшее строительство основной школы все больше загоняет Йыхви в долги

Для завершения строительства нужен еще миллион евро
Эрик Гамзеев
, журналист
Подорожавшее строительство основной школы все больше загоняет Йыхви в долги
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Согласно договору, Йыхвиская основная школа должна была быть готова этим летом, но из-за трудностей с поставкой материалов срок перенесен на конец года. Из-за более высоких цен строительная фирма "Rand ja Tuulberg" хочет получить еще один миллион вдобавок к первоначальным 7,5 миллиона евро для завершения строительства.
Согласно договору, Йыхвиская основная школа должна была быть готова этим летом, но из-за трудностей с поставкой материалов срок перенесен на конец года. Из-за более высоких цен строительная фирма "Rand ja Tuulberg" хочет получить еще один миллион вдобавок к первоначальным 7,5 миллиона евро для завершения строительства. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Завершение строительства нового здания Йыхвиской основной школы потребует от волости еще миллион евро, что поставило под вопрос строительство футбольного холла, часть денег на которое выделило государство.

Когда полтора года назад Йыхвиское волостное управление объявило тендер на строительство нового школьного здания на более чем 500 учащихся, оно рассчитывало, что это здание обойдется в шесть миллионов евро. В результате тендера выяснилось, что самое выгодное предложение - строительной фирмы "Rand ja Tuulberg" - составило почти 7,5 миллиона евро. Поскольку старое школьное здание к тому времени уже было снесено, в марте Йыхвиское волостное управление предоставило со стороны волости дополнительную гарантию в размере до 7,56 миллиона евро на строительство школьного здания.

Строительство школьного здания подорожает на миллион

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