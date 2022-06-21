Завершение строительства нового здания Йыхвиской основной школы потребует от волости еще миллион евро, что поставило под вопрос строительство футбольного холла, часть денег на которое выделило государство.
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Подорожавшее строительство основной школы все больше загоняет Йыхви в долги
Для завершения строительства нужен еще миллион евро
Подорожавшее строительство основной школы все больше загоняет Йыхви в долги
Когда полтора года назад Йыхвиское волостное управление объявило тендер на строительство нового школьного здания на более чем 500 учащихся, оно рассчитывало, что это здание обойдется в шесть миллионов евро. В результате тендера выяснилось, что самое выгодное предложение - строительной фирмы "Rand ja Tuulberg" - составило почти 7,5 миллиона евро. Поскольку старое школьное здание к тому времени уже было снесено, в марте Йыхвиское волостное управление предоставило со стороны волости дополнительную гарантию в размере до 7,56 миллиона евро на строительство школьного здания.