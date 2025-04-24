Лидер общины деревни Крабули Керсти Юузе претендует на почетный титул

"Maaleht" и "Coop" уже четвертый год проводят конкурс "Душа общины" ("Kogukonna hing"), в ходе которого отмечают энергичных, активных, славных и предприимчивых людей, деятельностью в своей общине улучшающих жизнь Эстонии.

Нынче на конкурс представили 148 кандидатур. По решению жюри в финал прошли 11 лидеров своих общин, в том числе душа деревни Крабули волости Тойла Керсти Юузе.

- Для меня это стало полной неожиданностью, - сказала Юузе, подчеркнув, что она даже не знала о выдвижении ее кандидатуры до того, как из газеты "Maaleht" ей позвонили и сообщили, что она прошла в финал конкурса.

- Сказали, что меня выдвинули несколько человек, но кто именно, я не знаю до сих пор, - смеется она.

Раньше никто из Ида-Вирумаа до финального тура этого конкурса не доходил.