Мэр Нарвы - о приеме беженцев: мы предлагали помещения на Петровской площади, но департамент выбрал Йыхви

Райк пояснила, что приемом беженцев из Украины в Нарве занимается Департамент социального страхования, так как они переняли управление этим процессом. Она подчеркнула, что это именно департамент решил создать пункт приема беженцев не в Нарве, а в Йыхви, пишет "Delfi".

По словам Райк, Нарва предлагала департаменту помещения для приема беженцев в городском инфопункте, что находится на Петровской площади прямо у пограничного пункта, а также помещения для их временного размещения.

„И мы получили ответ по электронной почте, что они выбрали Йыхви. Повторю еще раз - Департамент социального страхования всё перенял. Мы не отказываемся от сотрудничества, но мы были не нужны в этой системе“, - утверждает мэр Нарвы.

Райк отметила, что у нее также мало информации, как и у СМИ, и что она находится в информационном вакууме. Она говорит, что попросила департамент провести в ближайшие дни собрание, куда были бы привлечены как представители Нарвской горуправы, так и добровольцы.