Выступая в понедельник на саммите Инициативы трех морей в Риге, президент Алар Карис сказал, что война, начатая Россией, показывает необходимость освобождения от нежелательных зависимостей и создания энергетических и транспортных соединения.
Карис: война показывает необходимость освобождения от нежелательных зависимостей
Карис подчеркнул, что война России против Украины ярко показала необходимость избавления от нежелательных зависимостей и ценность построения транспортных, энергетических и цифровых связей с надежными инвестициями, пишет "Постимеэс".
Лидеры Инициативы трех морей приняли решение о привлечении Украины к проектам Инициативы трех морей. Президент Алар Карис выразил удовлетворение тем, что Украина приглашена в партнеры Инициативы трех морей.
Касаясь международных инвестиций в инфраструктуры, Карис указал, что годовой дефицит в мире скоро превысит триллион евро. «Эта брешь заполняется, но по мере роста мощи авторитарных и демократических государств возникает принципиальный вопрос, кто ее заполняет и тем самым контролирует инфраструктуру», – сказал он.