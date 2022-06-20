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Карис: война показывает необходимость освобождения от нежелательных зависимостей

Erik Kalda
, ajakirjanik
Карис: война показывает необходимость освобождения от нежелательных зависимостей
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Президент Алар Карис.
Президент Алар Карис. Фото: Матти Кямяря

Выступая в понедельник на саммите Инициативы трех морей в Риге, президент Алар Карис сказал, что война, начатая Россией, показывает необходимость освобождения от нежелательных зависимостей и создания энергетических и транспортных соединения.

Карис подчеркнул, что война России против Украины ярко показала необходимость избавления от нежелательных зависимостей и ценность построения транспортных, энергетических и цифровых связей с надежными инвестициями, пишет "Постимеэс".

Лидеры Инициативы трех морей приняли решение о привлечении Украины к проектам Инициативы трех морей. Президент Алар Карис выразил удовлетворение тем, что Украина приглашена в партнеры Инициативы трех морей.

Касаясь международных инвестиций в инфраструктуры, Карис указал, что годовой дефицит в мире скоро превысит триллион евро. «Эта брешь заполняется, но по мере роста мощи авторитарных и демократических государств возникает принципиальный вопрос, кто ее заполняет и тем самым контролирует инфраструктуру», – сказал он.

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