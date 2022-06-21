"Я думаю, довольно трудно найти более истинного кохтлаярвесца, чем я", - говорит Вирве Линдер, которая на позапрошлой неделе организовала для интересующихся двухчасовую экскурсию по улицам города Кохтла-Ярве.
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НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА ⟩ Кохтла-Ярве в воспоминаниях Вирве Линдер
Видеоролик экскурсии!
Кохтла-Ярве в воспоминаниях Вирве Линдер
У 37-летней женщины, которая сейчас работает проектным руководителем в Вируской тюрьме, а также руководит деятельностью клуба государственных служащих, есть для этого убедительные аргументы. Если в июне городу Кохтла-Ярве исполнилось 76 лет, то корни семьи Вирве Линдер (девичья фамилия Вилуметс) здесь гораздо глубже. "Дом моих родителей находится на землях хутора нашей семьи, который был здесь задолго до образования города Кохтла-Ярве", - говорит она.
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