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НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА ⟩ Кохтла-Ярве в воспоминаниях Вирве Линдер

Видеоролик экскурсии!
Эрик Гамзеев
, журналист
Кохтла-Ярве в воспоминаниях Вирве Линдер
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ПЛОЩАДЬ ВИРУЛА. Вирве Линдер напомнила, что раньше в здании нынешнего "Realiseerimiskeskus" на площади Вирула располагался кинотеатр "Победа", который в период своего расцвета пользовался большой популярностью. "Это было основное место для встреч с друзьями и романтических свиданий. На краю площади располагалось легендарное кафе-мороженое "Лакомка". Я помню, как 1 сентября мы с мамой приходили туда и ели мороженое. Это мое сладкое детское воспоминание", - рассказала она, добавив, что там же еще был автомат с газировкой и все пили из одного стакана.
ПЛОЩАДЬ ВИРУЛА. Вирве Линдер напомнила, что раньше в здании нынешнего "Realiseerimiskeskus" на площади Вирула располагался кинотеатр "Победа", который в период своего расцвета пользовался большой популярностью. "Это было основное место для встреч с друзьями и романтических свиданий. На краю площади располагалось легендарное кафе-мороженое "Лакомка". Я помню, как 1 сентября мы с мамой приходили туда и ели мороженое. Это мое сладкое детское воспоминание", - рассказала она, добавив, что там же еще был автомат с газировкой и все пили из одного стакана. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

"Я думаю, довольно трудно найти более истинного кохтлаярвесца, чем я", - говорит Вирве Линдер, которая на позапрошлой неделе организовала для интересующихся двухчасовую экскурсию по улицам города Кохтла-Ярве.

У 37-летней женщины, которая сейчас работает проектным руководителем в Вируской тюрьме, а также руководит деятельностью клуба государственных служащих, есть для этого убедительные аргументы. Если в июне городу Кохтла-Ярве исполнилось 76 лет, то корни семьи Вирве Линдер (девичья фамилия Вилуметс) здесь гораздо глубже. "Дом моих родителей находится на землях хутора нашей семьи, который был здесь задолго до образования города Кохтла-Ярве", - говорит она.

Линдер отмечает, например, что если пройтись по восточной окраине Кохтла-Ярве, в районе частных домов, то очень легко узнать родительский дом, где прошло ее детство. В то время как большинство домов расположены параллельно дорожной сети, этот дом расположен по диагонали к улице. "Причина в том, что этот дом стоял там задолго до того, как там проложили дорожную сеть, канализацию, централизованное теплоснабжение и провели электричество", - рассказывает она.

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