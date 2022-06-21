НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА ⟩ Кохтла-Ярве в воспоминаниях Вирве Линдер

ПЛОЩАДЬ ВИРУЛА. Вирве Линдер напомнила, что раньше в здании нынешнего "Realiseerimiskeskus" на площади Вирула располагался кинотеатр "Победа", который в период своего расцвета пользовался большой популярностью. "Это было основное место для встреч с друзьями и романтических свиданий. На краю площади располагалось легендарное кафе-мороженое "Лакомка". Я помню, как 1 сентября мы с мамой приходили туда и ели мороженое. Это мое сладкое детское воспоминание", - рассказала она, добавив, что там же еще был автомат с газировкой и все пили из одного стакана.

Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik