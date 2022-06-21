ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Рост цен на строительство нельзя взваливать на шею местных властей

Ярким примером этого является строительство здания Йыхвиской основной школы. Более пяти лет назад государство приняло принципиальное решение выделить Йыхви пять миллионов евро на строительство нового школьного здания. Тогда это казалось большой победой. Волость должна была со своей стороны раздобыть лишь один миллион.

Когда почти два года назад было решено, что от государства поступит 1,5 миллиона на строительство футбольного холла, это тоже показалось хорошим подарком. Поскольку строительство холла должно было стоить два миллиона, то полмиллиона волость смогла бы выкроить из своих доходов.

Однако на начало лета 2022 года реальная ситуация такова, что государственная поддержка этих двух объектов такая же, как и много лет назад, а волости придется потратить на эти два строительства в несколько раз больше, чем планировалось.

Желание волостных руководителей притормозить строительство футбольного холла проистекает из опасения, что волость может загнать себя в долговую яму, и если строить одновременно и школу, и холл, то оба могут в какой-то момент остаться недостроенными. Судя по прозвучавшим в волостном собрании высказываниям, кажется, что футбольный холл склонны считать прежде всего проектом оппозиционной Центристской партии. В то же время лидер центристов Наумкин никак не способствует реализации проекта холла, когда лишь настаивает, что должен быть, и критикуя обвиняет нынешние власти, не понимая сложившейся ситуации.