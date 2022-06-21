Препарат от коронавируса поступит в эстонские аптеки уже летом

Договор о закупке препарата Paxlovid компании Pfizer уже утвержден государствами-членами Европейского союза, и первая поставка в Эстонию должна состояться в третьем квартале этого года, сказал ERR пресс-секретарь Больничной кассы Сандер Раямяэ.

Эстония изъявила желание купить 4000 упаковок препарата.

Европейская комиссия до сих пор ведет переговоры о закупке препаратов Molnupiravir компании Merck, и Эстония также участвует в этой совместной закупке.

"В случае Molnupiravir Европейская комиссия дала понять, что до осени не ожидается разрешения на продажу. Договор о поставке будет заключен после того, как препарат получит разрешение на продажу в Европе", – сказал Раямяэ.

Кроме того, Евросоюз намерен закупить лекарство под названием Sotrovimab. Договор о поставке составляется, однако у Эстонии пока нет данных о сроках, сказал Раямяэ.

Разработанное Pfizer лекарство Paxlovid нужно начинать использовать как можно раньше, лечебный курс длится пять дней и обходится Больничной кассе в 750 евро, из которых пациент платит 2,5 евро. Однако поскольку Эстония заказывает 4000 вместо первоначальных 10 000, цена изменится и, вероятно, будет ниже.

По сравнению с тем временем, когда Pfizer выпустил Paxlovid, эффективность препарата резко упала: если тогда сообщалось о 90%, а через некоторое время – о 70%, то сейчас эффективность упала до 51%.