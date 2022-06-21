Свыше 80 обращений: Департамент предупреждает потребителей об интернет-магазине

Потребители, обратившиеся в комиссию по потребительским спорам, сделали заказы на сайте https://innovativetools.ee. Согласно обращениям, Directexpo OÜ не доставляет товары, не возвращает деньги в срок и не занимается жалобами потребителей. Компания не публиковала на своем сайте информацию о том, что есть проблемы с выполнением заказов и продолжает продавать продукцию через сайт. Продавец уже удалил из интернет-магазина некоторые товары, которые он не может доставить (например, теплицы), но продолжение продажи других товаров может привести к тому, что недовольных потребителей станет больше.

14 июня TTJA вынес Directexpo OÜ предупреждение об информировании общественности и обязал предприятие принять меры, которые улучшать связь покупателя с продавцом, а также меры по немедленному устранению требований потребителей и установило для предприятия срок предоставления обратной связи 17 июня, однако фирма не предоставила обратную связь к данному сроку. 21 июня TTJA сделала Directexpo OÜ предписание снять с продажи товары, которые не могут быть доставлены потребителям в срок, и добавить на сайт правильную информацию о сроках доставки, порядке разрешения жалоб и контактной информации компании.

TTJA объясняет, что в случае возникновения проблем потребитель должен сначала обратиться к продавцу. Согласно Закону о защите прав потребителей, продавец обязан обеспечить надлежащее обслуживание клиентов и ответить на жалобу потребителя в течение 15 дней. Если продавец не отвечает или потребитель не согласен с полученным ответом, потребитель имеет право обратиться в TTJA.