Партия Isamaa готова к компромиссу: детские пособия могут вырасти меньше, чем планировалось ранее

„Мы согласились на требования Партии реформ, что пособие на первого и второго ребенка должно составить 80 евро“, — сказал Сеэдер. Он также добавил, что назревает готовность партнеров по переговорам увеличить поддержку родителей одиночек до 40 или до 50 евро. „Я бы не сказал, что это один из самых больших камней преткновения, потому что у нас много важных тем. Реформа рынка электроэнергии, обучение на эстонском языке. Четыре-пять равносильных тем“, — сказал председатель „Отечества“.

Председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу Март Вырклаев приветствовал заявление Сеэдера и выразил надежду, что будет достигнут компромисс и по другому важному вопросу – образованию на эстонском языке. В этом вопросе предстоит договариваться с партией соцдемов, которые не хотят изменять нынешний закон. „На сегодняшний день положение по этому вопросу не сдвинулось. Мы еще не пришли к соглашению об основной школе“, — сказал Вырклаев.