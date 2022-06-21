Государство поддержит спортивные и культурные мероприятия в Ида-Вирумаа

Поддерживаемые мероприятия направлены на развитие экономики, предпринимательства и туризма региона, повышение его привлекательности, привлечение в регион гостей со всей Эстонии, а также содействие установлению контактов между носителями различных культурных традиций, сообщает ERR.

По результатам конкурса, будут профинансированы масштабные проекты, в которых примут участие не менее 1000 человек.

"Помимо традиционных мероприятий, мы стараемся оказывать поддержку и новым инициативам. Например, Йыхвиский центр культуры и интересов проведет тематический день, посвященный такому увлекательному виду спорта, как аэронавтика. В рамках этого дня будет организована выставка летательных аппаратов, а также различные выступления в воздухе. Мероприятие поможет развитию учебного направления аэронавтики в местной гимназии. А Эстонская баскетбольная ассоциация впервые покажет публике Ида-Вирумаа юношеские, женские и мужские трехдневные финальные кубковые турниры Эстонии по баскетболу", - рассказала руководитель сферы культурного разнообразия Фонда интеграции Аве Хярсинг.