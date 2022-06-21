Россия отрабатывает ракетные удары по территории Эстонии

Согласно источникам НАТО, в последние дни Россия провела имитацию ракетных ударов по Эстонии и другим странам Прибалтики.

Сальм подтвердил это Iltalehti: «В настоящее время проходят учения, в ходе которых русские имитируют ракетные удары по территории Эстонии».

Помимо имитации ракетных ударов, военные российские вертолеты нарушали границу прибалтийских стран, сообщает "Постимуеэс".

«Российские вертолеты совершили ряд нарушений границы. Это были не корабли в пятидесяти милях от берега и не пролетающие вдали самолеты, а вертолеты. Вертолет не нарушает границу случайно. За последние дни было несколько таких случаев», – добавил Сальм.

«Помимо нарушений границы, полеты вертолетов также совершались в непосредственной близости от нее», – рассказал Сальм.

По данным источников НАТО, российские вертолеты отрабатывали атаку.

Министерство обороны Эстонии считает ситуацию очень серьезной. «Русские думают, что мы не заслуживаем независимости. Их недавние операции и стратегическая коммуникация подтверждают это», – предупредил Сальм.