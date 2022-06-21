В Эстонии - бум солнечных батарей

Каждую неделю заявки на присоединение к Elektrilevi подают более 258 производителей электроэнергии. Многие из них являются микропроизводителями, солнечными электростанциями, которые желают производить электроэнергию в основном для собственного дома или бизнеса, пишет "Делфи".

Важнейшим фактором срока окупаемости является собственное потребление: чем больше потребляется энергии, тем короче срок окупаемости. При потреблении электроэнергии, произведенной самостоятельно, сохраняется рыночная цена некупленной электроэнергии вместе со всеми надбавками и налогами, а плата за сеть не взимается. Если рыночная цена электроэнергии составляет в среднем 14 центов/кВтч + плата за сеть, то солнечная электростанция мощностью 10 кВт, при потреблении 70% ее выработки, окупится за семь лет. Срок окупаемости солнечной электростанции в среднем составляет от семи до десяти лет.