Эстония вошла в шестерку стран ЕС по уровню цен на алкоголь

Алкоголь в Финляндии стоил на 120% больше, чем в среднем по Евросоюзу. В 2020 году разница составила 91%, сообщили в среду радионовости ERR со ссылкой на Евростат.

В первую десятку списка самых дорогих стран по уровню цен на алкогольную продукцию в 2021 году также вошли Ирландия (100,8%), Швеция (62%), Греция (54,7%), Дания (44,8%), Эстония (29,2%), Латвия (27,7%), Мальта (27,2%), Хорватия (17%) и Кипр (16,2%).