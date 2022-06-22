Первый этап вступительных испытаний, т. е. тест на когнитивные способности, в школе программирования "kood/Jõhvi", где осенью начнет обучение второй поток, прошли 3413 человек.
В Йыхвискую школу инфотехнологий стремятся поступить представители 77 национальностей
Следующим шагом будет отбор в течение 3-недельного периода тестов до 400 новых учащихся, которые приступят к учебе в октябре. "Данные кандидатов интереснее, чем ожидалось, - представители 77 национальностей. Наибольшую долю кандидатов, или 49%, составляют женщины, мужчины составляют 48%, и 3% не указали свой пол. Самому молодому кандидату - 11 лет, самому старшему - 76", - сказала директор школы Карин Кюннапас.
Четверть кандидатов - украинцы, половина - эстонцы. Есть также, к примеру, уроженцы соседних государств - латыши и литовцы, а кроме того, мексиканцы, индийцы и словенцы. Средний возраст кандидатов - 29 лет.
В течение трех недель участники испытаний будут выполнять игровые домашние задания и групповые работы, набирая при этом необходимые для поступления в школу баллы. Наряду с испытаниями пройдут регулярные мероприятия в сотрудничестве с будущими работодателями. В ходе тестирования школа отберет лучших, которые и начнут учебу в октябре.