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В Йыхвискую школу инфотехнологий стремятся поступить представители 77 национальностей

Эрик Калда
, журналист
В Йыхвискую школу инфотехнологий стремятся поступить представители 77 национальностей
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В апреле этого года претенденты на поступление во второй поток школы "kood/Jõhvi" познакомились друг с другом.
В апреле этого года претенденты на поступление во второй поток школы "kood/Jõhvi" познакомились друг с другом. Фото: Matti Kämärä

Первый этап вступительных испытаний, т. е. тест на когнитивные способности, в школе программирования "kood/Jõhvi", где осенью начнет обучение второй поток, прошли 3413 человек.

Следующим шагом будет отбор в течение 3-недельного периода тестов до 400 новых учащихся, которые приступят к учебе в октябре. "Данные кандидатов интереснее, чем ожидалось, - представители 77 национальностей. Наибольшую долю кандидатов, или 49%, составляют женщины, мужчины составляют 48%, и 3% не указали свой пол. Самому молодому кандидату - 11 лет, самому старшему - 76", - сказала директор школы Карин Кюннапас.

Четверть кандидатов - украинцы, половина - эстонцы. Есть также, к примеру, уроженцы соседних государств - латыши и литовцы, а кроме того, мексиканцы, индийцы и словенцы. Средний возраст кандидатов - 29 лет.

В течение трех недель участники испытаний будут выполнять игровые домашние задания и групповые работы, набирая при этом необходимые для поступления в школу баллы. Наряду с испытаниями пройдут регулярные мероприятия в сотрудничестве с будущими работодателями. В ходе тестирования школа отберет лучших, которые и начнут учебу в октябре.

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