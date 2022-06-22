ВИДЕО И ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ На новом Йыхвиском стадионе установлен рекорд мирового уровня

Высокий уровень продемонстрирован и в прыжках в высоту среди женщин. Украинка Юлия Левченко, завоевавшая серебро на чемпионате мира, победила с результатом 1,89 м. Затем перекладина была поднята на высоту 1,96 метра, но на этот раз преодолеть ее не удалось.

Тем не менее, Юлия похвалила новый стадион в Йыхви и активную поддержку публики.

Карл Эрик Назаров пробежал 100-метровку за 10,34, повторив свой же рекорд. Однако во время забега дул чуть более сильный попутный ветер, что не дало результату войти в рейтинговую таблицу.

Виктор Морозов стал лучшим в тройном прыжке с результатом 15,59, что всего на 17 сантиметров ниже его личного рекорда. Морозов только что окончил Йыхвискую гимназию, которая, к слову, расположена рядом со стадионом.

Лучшей в прыжках в длину среди женщин стала уроженка Йыхви Пиппи Лотта Энок с результатом 5,94. Но она тоже из-за сильного ветра не попала в рейтинговую таблицу.

За соревнованиями, приуроченными к 100-летию со дня рождения героя спорта Ида-Вирумаа Хейно Липпа, как на трибуне, так и на окружающем стадион тротуаре наблюдали более полутысячи человек.

Главный организатор соревнований Мати Лиллиаллик сказала, что, возможно, от этих соревнований можно было ожидать более высоких результатов, но реальность такова, что ожидания всегда выше. На результаты повлияло и наступившее в последние часы похолодание, когда солнце скрылось за трибунами и спортивным залом. "Сейчас четкое ощущение, что мы сделали. Народу было много. Йыхви занял прочное место на карте легкой атлетики Эстонии. Теперь надо сохранить энтузиазм и поддерживать местных легкоатлетов", - сказал он, выразив надежду, что это соревнование не станет разовым проектом, о котором забудут через несколько месяцев.