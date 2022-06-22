Eurostat: снижать температуру дома ради экономии энергии готовы меньше половины жителей Эстонии

Такие данные приводятся в опросе, проведенном статистическим агентством Европейского союза Евростат, сообщает ERR.

Так, 47% эстонских респондентов сообщили о готовности увеличивать теплоизоляцию зданий (в среднем по ЕС 31%), а 57% - покупать более экономные электроприборы (в среднем по ЕС 41%).

83% жителей Эстонии готовы внимательно следить за выключением света при выходе из помещения (в среднем по ЕС 73%), а 36% - задуматься о покупке автоматических контрольных устройств для снижения расхода энергии (в среднем по ЕС 31%).

Однако готовность жить в плохо отапливаемых помещениях в Эстонии значительно ниже, чем в других странах Евросоюза: на это согласны лишь 39% жителей Эстонии по сравнению с 52% в среднем по ЕС.

Выключать электроприборы из сети для экономии энергии готовы 60%, а подумать об установке солнечных панелей - 35% жителей в Эстонии. Эти показатели соответствуют среднему по Евросоюзу.