Печальный рекорд: 14 800 ДТП за пять месяцев

По словам руководителя отдела предотвращения ущербов ФДС Юлли Рейметс, в этом году предыдущий рекорд дорожно-транспортных происшествий за пять месяцев был побит, составив на тысячу случаев больше. <В начале года увеличению дорожно-транспортных происшествий способствовала снежная зима с гололедом, но и весной произошло больше аварий, чем в предыдущие годы>, - сказала Рейметс.

Рейметс предостерегла, что летом количество участников дорожного движения увеличивается и скорость движения возрастает. <По сравнению с другими месяцами в году в летние месяцы чаще происходят столкновения при обгонах, съезды с дороги, причинение вреда велосипедистам и происшествия, связанные с парковкой. Больше всего дорожно-транспортных происшествий случается в будние дни с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00, в выходные дни - в субботу с 12.00 до 15.00>, - пояснила Рейметс, подчеркнув, что для безопасного движения важно выбирать подходящую скорость движения и управлять транспортным средством на трезвую голову.

По словам руководителя по продукции дорожного страхования If Kindlustus Реэт Вейлберг, перед Ивановым днем дорожное движение становится очень беспокойным. "Каждый год в июне наблюдается увеличение дорожно-транспортных происшествий, причиной могут быть как выпускные в школах, летние концерты, так и последние покупки в торговых центрах перед праздниками. Вероятность аварий возрастет, если в один промежуток времени на одном маленьком участке окажется большое количество транспортных средств", - отметила Вейлберг.