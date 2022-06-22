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Кылварт: было бы хорошо, если кто-то помимо Ратаса решит побороться за пост лидера партии

Erik Kalda
, ajakirjanik
Кылварт: было бы хорошо, если кто-то помимо Ратаса решит побороться за пост лидера партии
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Михаил Кыльварт.
Михаил Кыльварт. Фото: Konstantin Sednev

Вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт считает, что для политической силы будет хорошо, если выборы председателя политической силы пройдут не на безальтернативной основе.

Об этом он заявил в среду в прямом эфире передачи "Подробности" на волне "Радио 4", сообщает rus.err.

"Будут ли кандидаты кроме нынешнего председателя? Было бы хорошо, если бы они были", - сказал Кылварт.

"Будут ли они на самом деле? Пока на 100% о своей позиции никто не заявил", - добавил политик.

Выборы председателя Центристской партии пройдут на общем съезде политической силы, который 13 августа состоится в Тарту.

Юри Ратас возглавляет Центристскую партию с ноября 2016 года. На этом посту он сменил Эдгара Сависаара.

В середине июня Ратас заявил, что в августе будет снова баллотироваться на пост председателя.

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