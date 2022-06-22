В Ида-Вирумаа будут направлены евромиллионы

По словам министра предпринимательства и информационных технологий Андреса Суття, поддержка разработана с учетом потребностей предприятий в целом и может применяться как для организации нового производства, так и для проведения исследований и разработок. "Ида-Вирумаа - это регион с огромным экономическим потенциалом, где можно внедрять инновации и увеличивать привлекательность через инвестиции в том числе в дигитализацию и автоматизацию. Уже сегодня в Ида-Вирумаа сделаны крупные иностранные инвестиции, что свидетельствует о привлекательности региона и для международных предприятий. Поддержка стимулирует региональное развитие и рост предприятий в разных секторах, в результате чего выиграет как регион в частности, так и Эстония в целом", - сказал Сутть.