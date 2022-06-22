Запланированный бюджет поддержки самой крупной меры Фонда справедливого перехода составляет 153 миллиона евро, что, как ожидается, поспособствует реализации в период 2022-2026 гг. не менее 20 крупных проектов и созданию 1000 новых рабочих мест в Ида-Вирумаа. Максимальная сумма поддержки зависит от общего размера проекта, деятельности и ожидаемых результатов и обычно составляет от 500 тысяч до 19 миллионов евро.
В Ида-Вирумаа будут направлены евромиллионы
По словам министра предпринимательства и информационных технологий Андреса Суття, поддержка разработана с учетом потребностей предприятий в целом и может применяться как для организации нового производства, так и для проведения исследований и разработок. "Ида-Вирумаа - это регион с огромным экономическим потенциалом, где можно внедрять инновации и увеличивать привлекательность через инвестиции в том числе в дигитализацию и автоматизацию. Уже сегодня в Ида-Вирумаа сделаны крупные иностранные инвестиции, что свидетельствует о привлекательности региона и для международных предприятий. Поддержка стимулирует региональное развитие и рост предприятий в разных секторах, в результате чего выиграет как регион в частности, так и Эстония в целом", - сказал Сутть.
По словам координатора Министерства финансов в области справедливого перехода Ивана Сергеева, в Ида-Вирумаа существует большой интерес в отношении Фонда справедливого перехода, что прогнозирует активную реализацию основной инвестиционной меры. "Несмотря на неспокойное время, интерес к инвестициям в последние месяцы вырос, так как, хоть некоторые предприятия и решили временно приостановить свои проекты в регионе, сразу же появились новые заинтересованные. Поэтому отрадно, что правительство пообещало открыть эту меру при соблюдении определенных условий до окончательного утверждения плана справедливого перехода Европейской комиссией", - подчеркнул Сергеев.
"Эстония, как и Ида-Вирумаа, является привлекательным местом как для эстонских предприятий, так и для существующих и новых иностранных инвесторов. Мера поддержки справедливого перехода также поможет привлечь важные для зеленого поворота большие проекты транснациональных предприятий. Добавляющие ценности и капиталоемкие проекты привлекут в Ида-Вирумаа талантливых людей и помогут создать множество рабочих мест", - сказал Лаури Лугна, председатель правления совместной организации EAS и Kredex.