Бывший глава МВД Кристиан Яани уходит из политики и Центристской партии

Яани пояснил, что он всегда ставил перед собой цель - посвятить себя сфере внутренней безопасности, чтобы все люди в Эстонии были в безопасности.

„На посту министра я получил беспрецедентный опыт в области, которая так близка моему сердцу. Во время различных кризисов я смог увидеть сферу внутренней безопасности с самых разных сторон. Все это было большой проблемой, но также и вызовом. Благодарю председателя Центристской партии Юри Ратаса и всю партию за оказанное доверие“, - сказал он.