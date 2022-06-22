В российских учениях, в ходе которых отрабатывают нападение на страны Балтии, нет ничего нового, но раскрытие такой деятельности поможет объяснить нашим союзникам необходимость укрепления восточного крыла НАТО, заявил министр обороны Калле Лаанет. Во вторник стало известно, что Россия недавно отрабатывала ракетные обстрелы Эстонии.
Министр обороны: данные о российских ракетных учениях помогут убедить союзников
"Когда Россия проводит военные учения, как бы они ни назывались, они обычно тренируются нападать на другие страны. К сожалению, Россия уже давно практикует завоевание других стран. В этом нет ничего необычного", – сказал Лаанет ERR.
В отличие от России, Эстония самостоятельно или со своими союзниками по НАТО всегда практикует только оборонную деятельность, добавил министр: "Здесь уже идеологическая разница в отношении к тому, что отрабатывать – завоевание или оборону".
Однако повышение осведомленности о поведении России поможет НАТО лучше объяснить, почему необходимо усилить защиту стран на восточном крыле Альянса, пояснил Лаанет. Это особенно важно в преддверии саммита НАТО в Мадриде в конце июня, на котором будет утверждена новая Стратегическая концепция Североатлантического союза и принято решение об укреплении Восточного крыла.