Министр обороны: данные о российских ракетных учениях помогут убедить союзников

"Когда Россия проводит военные учения, как бы они ни назывались, они обычно тренируются нападать на другие страны. К сожалению, Россия уже давно практикует завоевание других стран. В этом нет ничего необычного", – сказал Лаанет ERR.

В отличие от России, Эстония самостоятельно или со своими союзниками по НАТО всегда практикует только оборонную деятельность, добавил министр: "Здесь уже идеологическая разница в отношении к тому, что отрабатывать – завоевание или оборону".