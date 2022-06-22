В июле стартуют первые в этом сезоне бесплатные курсы эстонского языка

В июле и августе предлагают 120-часовые языковые курсы на уровнях A2, B1 и B2 в Таллинне, Нарве, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Тарту, Пярну и онлайн-курсы по всей Эстонии.

Начиная с 8 августа предлагают также курсы эстонского языка на уровнях A2, B1, B2 и C1 в Таллинне, Тарту, Валга, Пярну, Йыхви, Силламяэ, Тапа, Ахтме, а также в Интернете.

Кроме того, Таллиннский и Нарвский дома эстонского языка начнут предлагать с середины сентября курсы разного уровня в Таллинне и Нарве, причем впервые — в волостях Ляэне-Харью и Люганузе.