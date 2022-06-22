До праздников не удалось создать новую коалицию

В первой половине дня переговоры проходили на уровне председателей трех партий. Наибольший оптимизм выказал после этого тура председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, сообщила в среду "Актуальная камера".

"По большинству существенных тем мы уже нашли общий язык. Остались еще некоторые расхождения", - рассказал Ляэнеметс.

При этом он не пожелал уточнять, какие вопросы остаются неурегулированными. Лидеры других партий были готовы приподнять завесу тайны над переговорами чуть выше.

"Мы договорились о том, что вырастет размер не облагаемого подоходным налогом минимума, но пока еще не договорились, на сколько", - объяснила председатель Партии реформ Кая Каллас.