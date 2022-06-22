До праздников не удалось создать правящую коалицию между Партией реформ, "Отечеством" и Социал-демократической партией. Лидеры трех партий дают понять, что близки к соглашению, но при этом очень неохотно говорят о достигнутых компромиссах.
До праздников не удалось создать новую коалицию
В первой половине дня переговоры проходили на уровне председателей трех партий. Наибольший оптимизм выказал после этого тура председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, сообщила в среду "Актуальная камера".
"По большинству существенных тем мы уже нашли общий язык. Остались еще некоторые расхождения", - рассказал Ляэнеметс.
При этом он не пожелал уточнять, какие вопросы остаются неурегулированными. Лидеры других партий были готовы приподнять завесу тайны над переговорами чуть выше.
"Мы договорились о том, что вырастет размер не облагаемого подоходным налогом минимума, но пока еще не договорились, на сколько", - объяснила председатель Партии реформ Кая Каллас.
"Обсудили предложение нашей партии о реформе рынка электроэнергии. Речь идет о том, чтобы у частных потребителей была возможность покупать электроэнергию по цене, не зависящей от биржи, и о компенсации потребителям заложенной в тарифы платы за выбросы углекислого газа. Но мы должны еще убедиться, что это не противоречит правилам Евросоюза" - сообщил лидер отечественников Хелир-Вальдор Сеэдер.