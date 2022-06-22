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Спасателей вызывают в связи с незаконными кострами

Erik Kalda
, ajakirjanik
Спасателей вызывают в связи с незаконными кострами
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Спасательная машина.
Спасательная машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

22 июня в 7.51 в Центр тревоги поступил звонок о том, что над фермой в деревне Эдисе Йыхвиской волости поднимается черный дым. 

Прибывшие спасатели обнаружили костер, где горели электропровода. Рядом с костром никого не было.

21 июня в 13.37 в Центр тревоги сообщили, что у реки на причале в Нарве что-то горит. Прибывшие спасатели обнаружили возле лодочнго гаража оставленный без присмотра костер площадью около 2 квадратных метров. Пожар был потушен.

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