Спасателей вызывают в связи с незаконными кострами

Прибывшие спасатели обнаружили костер, где горели электропровода. Рядом с костром никого не было.

21 июня в 13.37 в Центр тревоги сообщили, что у реки на причале в Нарве что-то горит. Прибывшие спасатели обнаружили возле лодочнго гаража оставленный без присмотра костер площадью около 2 квадратных метров. Пожар был потушен.