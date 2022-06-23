От людей ждут историй о помощи украинским беженцам

Организаторы кампании приглашают присылать истории о том, как добровольные помощники помогали беженцам найти жилье или обустроиться на новом месте, узнать больше о жизни в Эстонии, научиться пользоваться электронными услугами, найти работу, перевезти семью коллег из Украины. Многие люди и предприятия участвовали в организации досуга для украинских детей, собирали пожертвования, проводили благотворительные акции и т. п. Безусловно, приветствуются и истории беженцев, которые хотят рассказать о том, какую помощь им оказали жители Эстонии. Способов помочь много, каждая история важна!

"В День Победы мы хотим поблагодарить всех, кто нашел способ помочь Украинскому государству, его вооруженным силам и народу - как тем людям, которые остались на родине, так и тем, кто был вынужден покинуть свои дома и оказался в Эстонии. Свобода не является чем-то само собой разумеющимся - годы оккупации одинаково сложны и для Эстонии, и для Украины. Сегодня, когда эстонцы могут праздновать День победы, украинцы борются за свою свободу. В то же время - эта война ведется за демократию в нашей стране и во всем западном мире, и Украина мужественно сражается на передовой. Крайне важная наша поддержка, которую мы оказываем военным, в сфере международных отношений, а также то, что мы делаем здесь, дома, помогая военным беженцам", - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.