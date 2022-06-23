Сегодня в Эстонии отмечается День победы. В этот день Министерство социальных дел, Департамент социального страхования и Эстонский национальный музей приглашают всех жителей Эстонии поделиться своими историями о том, как они, их близкие и друзья помогали военным беженцам на сайте rahvalood.ee.
От людей ждут историй о помощи украинским беженцам
Организаторы кампании приглашают присылать истории о том, как добровольные помощники помогали беженцам найти жилье или обустроиться на новом месте, узнать больше о жизни в Эстонии, научиться пользоваться электронными услугами, найти работу, перевезти семью коллег из Украины. Многие люди и предприятия участвовали в организации досуга для украинских детей, собирали пожертвования, проводили благотворительные акции и т. п. Безусловно, приветствуются и истории беженцев, которые хотят рассказать о том, какую помощь им оказали жители Эстонии. Способов помочь много, каждая история важна!
"В День Победы мы хотим поблагодарить всех, кто нашел способ помочь Украинскому государству, его вооруженным силам и народу - как тем людям, которые остались на родине, так и тем, кто был вынужден покинуть свои дома и оказался в Эстонии. Свобода не является чем-то само собой разумеющимся - годы оккупации одинаково сложны и для Эстонии, и для Украины. Сегодня, когда эстонцы могут праздновать День победы, украинцы борются за свою свободу. В то же время - эта война ведется за демократию в нашей стране и во всем западном мире, и Украина мужественно сражается на передовой. Крайне важная наша поддержка, которую мы оказываем военным, в сфере международных отношений, а также то, что мы делаем здесь, дома, помогая военным беженцам", - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.
"То, что мы начали собирать истории жителей Эстонии в День Победы, символизирует нашу поддержку борьбы украинского народа с несправедливостью. Кампания завершится в День восстановления независимости Эстонской Республики, перебросив мост между важными историческими событиями. Объединившись, мы предложили военным беженцам поддержку, и очень важно сохранить это, ведь наша помощь будет нужна и дальше", - отметил Яко Салла, исполняющий обязанности генерального директора Департамента социального страхования.
Эстонский национальный музей помогал украинским беженцам разными способами.
"Одной украинской семье мы предложили жилье в нашей гостевой квартире на мызе Раади. Мы собрали пожертвования посетителей музея и передали их Эстонскому Красному Кресту и НКО "Слава Украине!". И, конечно же, мы бесплатно принимаем военных беженцев на наших выставках и предлагаем краткие курсы на тему эстонской культуры тем, кто решился остаться здесь надолго, - сказала директор Эстонского национального музея Керту Сакс. - Приглашаем все организации делиться своим опытом помощи народу Украине, ведь он сможет вдохновить других. У всех нас есть шанс помочь".
На постоянной выставке Музея и в библиотеке можно ознакомиться с временной экспозицией, посвященной Украине.
Для сбора историй о помощи Украине на сайте Эстонского национального музея открыта страница www.rahvalood.ee, на которой будут публиковаться истории о том, как люди и организации Эстонии помогали беженцам. Организаторы приглашают присылать свои истории в любом удобном формате: в виде текстов, фотографий, видео- и аудиофайлов. Полученные фотографии позднее станут основой для выставки.
Среди всех, кто пришлет историю о своем вкладе или о том, как кто-то рядом помог Украине, будут разыграны подарки, с которыми можно будет перевести дух, запастись энергий и впечатлениями. Например, семейные абонементы в Эстонский национальный музей, годовые абонементы в галерею Fotografiska, пакеты отдыха в Эстонии, толстовки комьюнити помощников Украине, а также специальные призы от разных государственных организаций, оказывающих помощь военным беженцам.