Европейский совет по безопасности дорожного движения (ETSC) рекомендует Эстонии пересмотреть ограничения скорости и снизить скорость на шоссе и в населенных пунктах.
Эстонии рекомендуют снизить скорость на шоссе до 80 км/ч
В ETSC попросили Министерство экономики и коммуникаций прокомментировать, как страна намерена снизить скорость на местных, региональных и национальных дорогах на основе новых рекомендаций Еврокомисси. Об этом говорится в письме главы ETSC Антонио Авенозо, отправленном министру экономики и инфраструктуры.
В ETSC отмечают, что скорость является причиной большинства аварий и что снижение средней скорости на 1% в Европейском союзе (ЕС) может спасти 2100 жизней в год.
Европейский совет по безопасности дорожного движения поддерживает инициативу Европейской комиссии по снижению скорости и рекомендует ограничить скорость до 120 километров в час на автострадах, до 80 км/ч загородных дорогах и до 30 км/ч в городских районах, где автомобили делят проезжую часть с велосипедистами и пешеходами.
Авенозо в качестве примера приводит Швецию, которая изменила классификацию ограничений скорости с учетом требований безопасности, охраны окружающей среды и других целей, что позволит спасти 150 жизней в год и сократить выбросы CO2 на 700 000 тонн.