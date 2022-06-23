Эстонии рекомендуют снизить скорость на шоссе до 80 км/ч

В ETSC попросили Министерство экономики и коммуникаций прокомментировать, как страна намерена снизить скорость на местных, региональных и национальных дорогах на основе новых рекомендаций Еврокомисси. Об этом говорится в письме главы ETSC Антонио Авенозо, отправленном министру экономики и инфраструктуры.

В ETSC отмечают, что скорость является причиной большинства аварий и что снижение средней скорости на 1% в Европейском союзе (ЕС) может спасти 2100 жизней в год.

Европейский совет по безопасности дорожного движения поддерживает инициативу Европейской комиссии по снижению скорости и рекомендует ограничить скорость до 120 километров в час на автострадах, до 80 км/ч загородных дорогах и до 30 км/ч в городских районах, где автомобили делят проезжую часть с велосипедистами и пешеходами.