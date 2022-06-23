В 2021 году увеличилось и потребление алкоголя, и связанный с этим ущерб

В 2021 году взрослый (15+) житель Эстонии в среднем употребил 11,1 литра абсолютного алкоголя (+0,3 л). Наибольшую долю (почти 60%) составляли легкие алкогольные напитки: в том числе 4,1 л пива, виноградного вина 2 л и 0,5 л других легких спиртных напитков. В потребленном объеме на крепкий алкоголь пришлось 4,5 л на взрослого человека (в т. ч. 2,4 л водки). Рост потребления произошел в основном за счет увеличения потребления таких напитков как виски, джин и ликер, а также в некоторой степени пива, вина и других легких алкогольных напитков. Потребление водки не увеличилось.

«Поскольку акцизы были стабильными, на фоне общего роста заработной платы алкоголь стал доступнее. Росту потребления также могло способствовать и то, что во время пандемии заведения общепита были закрыты, поэтому более дешевый алкоголь покупался для домашнего потребления, - сказала директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг. – К сожалению, в последние годы Эстония отходит от цели, установленной в «Зеленой книге алкогольной политики», согласно которой потребление спиртных напитков не должно превышать 8 литров абсолютного алкоголя на душу населения. В целях сокращения потребления можно было бы рассмотреть меры по уменьшению доступности алкоголя и ограничению рекламы, особенно для молодежи. Устанавливая акцизы, следует учесть ситуацию в соседних странах, чтобы избежать возрождения приграничной торговли».