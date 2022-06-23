Жители Эстонии в 2021 году употребили в среднем 11,1 л абсолютного алкоголя в пересчете на одного взрослого человека, что на 2,3 процента больше, чем годом ранее. Согласно исследованию, проведенному Эстонским институтом конъюнктуры по заказу Министерства социальных дел, на фоне общего роста заработной платы алкоголь стал более доступным. От заболеваний, непосредственно вызванных алкоголем, умерло 695 человек, что на 76 человек больше, чем годом ранее и является самым высоким показателем за последние 13 лет.
В 2021 году увеличилось и потребление алкоголя, и связанный с этим ущерб
В 2021 году взрослый (15+) житель Эстонии в среднем употребил 11,1 литра абсолютного алкоголя (+0,3 л). Наибольшую долю (почти 60%) составляли легкие алкогольные напитки: в том числе 4,1 л пива, виноградного вина 2 л и 0,5 л других легких спиртных напитков. В потребленном объеме на крепкий алкоголь пришлось 4,5 л на взрослого человека (в т. ч. 2,4 л водки). Рост потребления произошел в основном за счет увеличения потребления таких напитков как виски, джин и ликер, а также в некоторой степени пива, вина и других легких алкогольных напитков. Потребление водки не увеличилось.
«Поскольку акцизы были стабильными, на фоне общего роста заработной платы алкоголь стал доступнее. Росту потребления также могло способствовать и то, что во время пандемии заведения общепита были закрыты, поэтому более дешевый алкоголь покупался для домашнего потребления, - сказала директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг. – К сожалению, в последние годы Эстония отходит от цели, установленной в «Зеленой книге алкогольной политики», согласно которой потребление спиртных напитков не должно превышать 8 литров абсолютного алкоголя на душу населения. В целях сокращения потребления можно было бы рассмотреть меры по уменьшению доступности алкоголя и ограничению рекламы, особенно для молодежи. Устанавливая акцизы, следует учесть ситуацию в соседних странах, чтобы избежать возрождения приграничной торговли».
В 2021 году доходы выросли в среднем на 6,9%, а цена на алкоголь всего на 0,5%. По подсчетам EKI, в 2021 году на среднюю нетто-зарплату в Эстонии можно было купить 20 л пива или 5 л водки больше, чем годом ранее, и на 56 л пива и 16 л водки больше, чем двумя годами ранее.
Из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 еще больше сократились покупки из-за границы, покупки туристов из Эстонии и потребление алкоголя туристами на месте в, но увеличились продажи жителям Эстонии. Акциз на алкоголь в 2021 году составил 223 млн евро, что на 12 млн евро больше, чем годом ранее, но на 5 млн меньше, чем прогнозировалось на 2021 год. По данным EKI, снижение сбора акциза было вызвано снижением на 23% покупок туристами алкоголя и местного потребления.
По предварительным данным Института развития здоровья, в 2021 году от заболеваний, непосредственно вызванных злоупотреблением алкоголем, умерло 695 человек, что на 76 человек больше, чем в предыдущем году. Самая высокая смертность, обусловленная алкоголем, отмечается среди людей в возрасте 45-64 лет.
«За увеличением числа смертей, связанных с алкоголем, а предположительно, и других видов ущерба, нанесенного здоровью, стоит относительно низкая цена на алкоголь. Этому способствовал экономический подъем и снижение акцизного налога в 2019 году, что было сделано для сдерживания приграничной торговли. Благодаря этому алкоголь стал еще дешевле и доступнее для жителей Эстонии. Падение цен по всей Эстонии привело к росту как потребления, так и смертности, связанной с алкоголем. Это показывает, насколько важно сохранять последовательность в политике ценообразования на алкоголь и действовать на основе продуманных экономических прогнозов», — прокомментировала Анника Веймер, директор Института развития здоровья.