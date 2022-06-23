Зажженный в Пуртсе праздничный огонь разослали по разным уголкам Ида-Вирумаа

«Поскольку в этот раз государственный парад будет проходить на Сааремаа и победный огонь доберется до Ида-Вирумаа оттуда только к вечеру 23 июня, было принято решение зажечь огонь здесь, в этом важном и священном месте», — сказал член правления Алутагузеской дружины Кайтселийта Калев Наур.

Член молодежной организации Кайтселийта Каспар Таллерман сказал, что однажды уже разжигал костер в лагере.

«Зажигательную палку нужно немного наклонить и сильно надавить, чтобы из нее вышла искра. А потом нам нужен материал, который будет гореть. Сегодня мы использовали вату, которая легко воспламеняется», — пояснил он после удачного поджога костра.

Огонь от костра, зажженного Каспаром Таллерманом и Андри-Грегором Эйхе, ночью отправился в Кайтселийт в фонаре. 23 июня его привезли в Кохтла-Ярве, где торжественно отмечался День победы и победный огонь получили все самоуправления.