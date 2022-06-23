Посмотри, где в Ида-Вирумаа проходят какие мероприятия в эти праздники.
Празднование Яанова дня в Ида-Вирумаа
Четверг, 23 июня
* Сондаский Яан: на стадионе Сондаской школы в 12.00 - футбол, южный Сонда - северный Сонда; у сондаской корчмы с 17.00 до 19.00 - игры с Пеппи, с 19.00 - Яанова ночь. Танцы с ансамблем "Kruuv". Ночная дискотека.
* У тропы здоровья в Силламяэ в 15.00 - Яанов день. Выступают коллективы Силламяэского центра культуры и "Улья". Дискотека с DJ Karabljoff.
* В Нарве в "Эккекюла" в 16.00 - Яанов день.
* В Вайвара на детской игровой площадке в 18.00 - яанов костер.
* На площадке у клуба "Ахтме" в 18.00 - народное гулянье "Яанов день". Сказка "Маша и Медведь" театра "Мельница", выступления творческих коллективов клуба "Ахтме" и другие развлечения. Гость праздника - певец Рафаэль. Тел. 332 2061.
* На площадке у клуба "Ору" в 18.00 - народное гулянье "Яанов день". Выступление ансамбля "Сладка Ягода", развлекательная программа и другие развлечения. Гость праздника - Елена Ковостьянова. Тел. 337 9043.
* В Йыхвиском парке в 19.00 - яанов костер. Для танцев играют Ирена и Ивар Хансен, а также "Troika".
* У клуба "Сомпа" в 19.00 - яанов костер. Выступает трио "Senjo".
* В Тойласком порту в 19.00 - Яанов день. Выступают Теэле Вийра и бенд. Мастерские, батут, электроавтомобили, морская баня, волейбольное соревнование между женатыми и холостыми. Со своей деятельностью ознакомит Вокаский охотклуб; тропа навыков охотника. Информация: Kaisa.Pukk@toila.ee.
* В Светлом парке в Нарва-Йыэсуу в 19.00 - Яанов день. Выступают фольклорный ансамбль "Супрядки", Владимир Чердаков и группа "Dochka Bossa".
* В Синимяэ в Паргимяэ в 20.00 - яанов костер.
* В Олгина в 20.00 - яанов костер.
* В Куремяэ в 20.00 - яанов костер Алутагузеской волости. Танцы с ансамблем "Amadeus". Вечер ведет Тарво Сымер. Концерт самодеятельности, яановы игры и соревнования, детская палатка, огненное шоу. Открыт буфет "Catering Kene".
* В Алайыэ на деревенской площади в 20.00 - алайыэская Яанова ночь. Выступает "Paradox". DJ Дима Клинк. Игры, соревнования и развлечения. Вечер ведет Наталья Аникина.
* В Кохтла-Ярве в народном парке в 20.00 - Яанова ночь. Выступают группы народного танца Кохтла-Ярвеского центра культуры и ансамбль украинского землячества "Два кольоры". Концерт ансамбля "Sleepwalkers".
Пятница, 24 июня
* В Ийзаку на певческой площадке в 20.00 - Яанов день. Концерт "Iisaku naisrühm 35 + segarühm 20 = Sigin-Sagin". Танцы под музыку ансамбля "Pixels". Открыт буфет "Catering Kene".
Суббота, 25 июня
* В Пуртсеском сосняке в 20.00 - Яанова ночь.