Празднование Яанова дня в Ида-Вирумаа

Четверг, 23 июня

* Сондаский Яан: на стадионе Сондаской школы в 12.00 - футбол, южный Сонда - северный Сонда; у сондаской корчмы с 17.00 до 19.00 - игры с Пеппи, с 19.00 - Яанова ночь. Танцы с ансамблем "Kruuv". Ночная дискотека.

* У тропы здоровья в Силламяэ в 15.00 - Яанов день. Выступают коллективы Силламяэского центра культуры и "Улья". Дискотека с DJ Karabljoff.

* В Нарве в "Эккекюла" в 16.00 - Яанов день.

* В Вайвара на детской игровой площадке в 18.00 - яанов костер.

* На площадке у клуба "Ахтме" в 18.00 - народное гулянье "Яанов день". Сказка "Маша и Медведь" театра "Мельница", выступления творческих коллективов клуба "Ахтме" и другие развлечения. Гость праздника - певец Рафаэль. Тел. 332 2061.

* На площадке у клуба "Ору" в 18.00 - народное гулянье "Яанов день". Выступление ансамбля "Сладка Ягода", развлекательная программа и другие развлечения. Гость праздника - Елена Ковостьянова. Тел. 337 9043.

* В Йыхвиском парке в 19.00 - яанов костер. Для танцев играют Ирена и Ивар Хансен, а также "Troika".

* У клуба "Сомпа" в 19.00 - яанов костер. Выступает трио "Senjo".

* В Тойласком порту в 19.00 - Яанов день. Выступают Теэле Вийра и бенд. Мастерские, батут, электроавтомобили, морская баня, волейбольное соревнование между женатыми и холостыми. Со своей деятельностью ознакомит Вокаский охотклуб; тропа навыков охотника. Информация: Kaisa.Pukk@toila.ee.

* В Светлом парке в Нарва-Йыэсуу в 19.00 - Яанов день. Выступают фольклорный ансамбль "Супрядки", Владимир Чердаков и группа "Dochka Bossa".