Президент Алар Карис: мы не можем устать или примириться со злом

Вы не склонитесь перед чужаками. Вы будете сопротивляться. Вы будете защищать свой дом.

Вы – часть той истории, которую могли рассказывать ветераны Освободительной войны. И наши военнослужащие Сил обороны, которые участвовали в международных операциях на Балканах, в Афганистане, Ираке, Мали. Наши спасатели, полицейские – все, кто охраняет нашу безопасность.

Год назад, в день парада по случаю Дня победы в Пайде, Эстония только вышла из закрытости вирусного кризиса и почувствовала радость от возможности вновь собраться. Но уже тогда это чувство облегчения омрачалось тревогой из-за тех, кто не отказался от желания вместо формирования будущего Европы путем свободного самоопределения народов навязать право сильного.

Теперь мы знаем, что уже год назад война нависла над нами.

Последние четыре месяца показали, что даже в Европе, где мы необратимо объявили эпоху вооруженного насилия завершенной, война является реальностью. Запад сделал всё, чтобы предотвратить войну в Европе, но Россия в то же время сделала всё, чтобы развязать войну. Теперь мы – не только в Эстонии или в странах Балтии, но и во всей Европе – должны свыкнуться с мыслью о том, что мир может и не продолжаться вечно. И мы должны быть готовы при необходимости защищать свою свободу на поле боя.