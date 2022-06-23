ВИДЕО И ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Шествие по Ида-Вирумаа огонь победы начал нынче в старом городе Кохтла-Ярве

Перед этим Алутагузеская дружина Кайтселийта, представители организаций Naiskodukaitse, Noored Kotkad и Kodutütred, спасатели, полицейские и учащиеся школ Ида-Вирумаа с флагами и оркестром прошли колонной по городу после торжественного построения на центральной площади в честь Дня обороны.

В своей речи, посвященной Дню обороны, генерал-майор Меэлис Кийли напомнил, что в ставшей свободной в ходе Освободительной войны Эстонии осталась нанесенная врагами разруха, убитые братья и сестры, матери и отцы, мужчины и женщины. "Это ужасы войны. Это была наша Освободительная война. Сегодня идет Освободительная война в Украине. Там мы тоже видим разрушенные города, кровавую бойню в Буче", - сказал он.

Генерал-майор подтвердил, что мы свободны и останемся свободными. "Наш посыл таков, что никогда больше. Нас не нужно освобождать от свободы. Нам не нужно нести культуру, которая не является нашей культурой. У нас есть своя, развивающаяся на протяжении тысячелетий культура", - сказал Меэлис Кийли.