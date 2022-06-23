Тарво Луга: "Моя профессия - быть солдатом"

Рабочее место в SHAPE не означает дополнительной звездочки на погонах, то есть получения звания полковника. В Монсе Луга ждет тоже подполковничья должность. В Монсе много генералов. Чем будет там заниматься человек в звании подполковника? "Я - старший офицер штаба. В рабочие обязанности наверняка будет входить также участие в принятии важных решений, касающихся Эстонии", - сказал Луга.