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Тарво Луга: "Моя профессия - быть солдатом"

Аго Гашков
, журналист
Тарво Луга: "Моя профессия - быть солдатом"
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Тарво Луга говорит, покидая Вируский пехотный батальон, что когда коллектив хороший, то на столе будто следы от ногтей остаются - так не хочется уходить. Но в Силах обороны выбора нет.
Тарво Луга говорит, покидая Вируский пехотный батальон, что когда коллектив хороший, то на столе будто следы от ногтей остаются - так не хочется уходить. Но в Силах обороны выбора нет. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Когда ты находишься вместе с бабушками-дедушками и родителями, то память о свободной Эстонии постоянно проскальзывает где-то между строк. По каплям приходил этот патриотизм", - вспоминает подполковник Тарво Луга, три года являвшийся командиром Вируского пехотного батальона, а перед Яановым днем отправившийся в Бельгию в штаб европейских союзнических войск НАТО (SHAPE).

Рабочее место в SHAPE не означает дополнительной звездочки на погонах, то есть получения звания полковника. В Монсе Луга ждет тоже подполковничья должность. В Монсе много генералов. Чем будет там заниматься человек в звании подполковника? "Я - старший офицер штаба. В рабочие обязанности наверняка будет входить также участие в принятии важных решений, касающихся Эстонии", - сказал Луга. 

Европейская штаб-квартира союзнических войск НАТО

SHAPE - Supreme Heagquarters Allied Powers Europe, это штаб-квартира европейских союзнических войск, находящаяся в Бельгии вблизи города Монс в Касто. Это одно из двух верховных командований силами НАТО. Второе расположено в США в Норфолке (штат Вирджиния). Руководитель SHAPE является главнокомандующим европейскими войсками НАТО, отвечающим за военные операции организации. Миссия НАТО состоит в охране мира и безопасности. Сейчас главнокомандующим вооруженными силами НАТО в Европе является генерал авиации США Тод Д. Уолтерс.

Источники: НАТО, Wikipedia

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