"Когда ты находишься вместе с бабушками-дедушками и родителями, то память о свободной Эстонии постоянно проскальзывает где-то между строк. По каплям приходил этот патриотизм", - вспоминает подполковник Тарво Луга, три года являвшийся командиром Вируского пехотного батальона, а перед Яановым днем отправившийся в Бельгию в штаб европейских союзнических войск НАТО (SHAPE).
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Тарво Луга: "Моя профессия - быть солдатом"
Тарво Луга: "Моя профессия - быть солдатом"
Рабочее место в SHAPE не означает дополнительной звездочки на погонах, то есть получения звания полковника. В Монсе Луга ждет тоже подполковничья должность. В Монсе много генералов. Чем будет там заниматься человек в звании подполковника? "Я - старший офицер штаба. В рабочие обязанности наверняка будет входить также участие в принятии важных решений, касающихся Эстонии", - сказал Луга.
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