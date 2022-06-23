ВИДЕО ⟩ Туристический кластер, ставший деятелем года в Ида-Вирумаа, обещает прославить уезд на всю Эстонию и у соседей

По словам Ялонена, туристический кластер Ида-Вирумаа объединяет более 50 партнеров. "Это самые активные и с высоким чувством миссии туристические компании нашего уезда и все наши восемь самоуправлений. Вместе мы прославим наш прекрасный Ида-Вирумаа на всю Эстонию и среди наших соседей. Благодарю всех партнеров туристического кластера за эту чрезвычайно высокую награду!" - сказала она.

В Праздник победы координатор уездного туристического кластера Кадри Ялонен получила награду "Деятель года Ида-Вирумаа". Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Ида-Вирумааский союз самоуправлений, Ида-Вируский центр предпринимательства и газета "Северное побережье" выбрали команду туркластера деятелями 2021 года в Ида-Вирумаа, потому что в трудные времена они сумели объединили усилия и сделать Ида-Вирумаа более заметным и известным. Туристический кластер - хороший пример того, как можно сплотиться и действовать в интересах уезда, а также делать жизнь лучше.

Кадри Ялонен напомнила, что начало 2021 года предсказывало очень сложный сезон не только для Ида-Вирумаа, но и для всего туристического сектора Эстонии: ограничения, закрытие, вакцинация и большие опасения по поводу роста постоянных расходов. "Оглядываясь, можно сказать, что с точки зрения туризма 2021 год в Ида-Вирумаа оказался лучше, чем мы вообще смели надеяться. Самое главное, что мы не распались в кризис, а смогли мобилизоваться, привлечь к региону внимание и поддержка государства", - сказала Ялонен.

Одним из номинантов на звание деятеля года была мэр Нарвы Катри Райк, которая своей деятельностью дает надежду на новое развитие Нарвы и хранит ее историю в своих книгах. Другой номинант - Каспар Эйзель - также действует в Нарве. Прошлым летом Ида-Вирумаа обрел важный ориентир, вернее сказать, водный ориентир, когда Эйзель восстановил регулярное водное сообщение между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, которое окрестили речным трамваем.

На состоявшемся в Кохтла-Ярве в Праздник победы Дне обороны председатель Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Эве Эаст также вручила две уездные награды.

Советник Тойлаской волостной управы по развитию Мехис Луус был удостоен награды за многолетнее сотрудничество с различными самоуправлениями и личный вклад в развитие морского туризма, рыболовства и малых портов.